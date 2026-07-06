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Ворог вранці пошкодив сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі

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Ворог вранці пошкодив сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі
Фото: Нова пошта

Внаслідок ворожого обстрілу в понеділок вранці було пошкоджено сортувальний термінал (ДАО) лідера експрес-доставки в Україні "Нова пошта" у Дніпрі, постраждалих немає, йдеться у повідомленні компанії.

"Сьогодні вранці ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру. Зазнав руйнування термінал Нової пошти ДАО, що у Дніпрі. Загиблих і постраждалих немає", - повідомила "Нова пошта" у Телеграм.

Зазначається, що після атаки виникла пожежа, яку було ліквідовано.

У "Новій пошті" уточнили, що інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після завершення роботи екстрених служб.

Водночас, доставка відправлень здійснюється за графіком.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов. 

#дніпро #атака_рф #нова_пошта
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