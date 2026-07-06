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Після чергової масованої атаки є нові відключення в 6 областях, негода знеструмила 58 н.п. на Сумщині – "Укренерго"

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Після чергової масованої атаки є нові відключення в 6 областях, негода знеструмила 58 н.п. на Сумщині – "Укренерго"

Станом на ранок 6 липня після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ, зокрема, і на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури, є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", – повідомила НЕК "Укренерго" в понеділок.

Окрім того, через несприятливі погодні умови у вигляді грози та поривів вітру на ранок повністю або частково знеструмлені 58 населених пунктів на Сумщині. Наразі ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження і 6 липня, станом на 09:30, воно було на 13,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 липня.

"Причина – суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах України, що зменшує необхідність у користуванні кондиціонерами", – пояснили в компанії.

Своєю чергою, за повідомленням Міністерства енергетики України, застосування обмежень 6 липня не прогнозується.

#знеструмлення
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