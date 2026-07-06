Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: Росія випустила на Київ і область 68 ракет, кількість загиблих в області збільшилась до трьох людей

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: Росія випустила на Київ і область 68 ракет, кількість загиблих в області збільшилась до трьох людей
Фото: Нацполіція

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох загиблих і 16 постраждалих на Київщині внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на понеділок.

"На Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей. Мої співчуття рідним і близьким", – написав він у Телеграмі.

Президент додав, що у Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

Зеленський наголосив, що Росія випустила на Київ 68 ракет і ще 351 ударний дрон. "Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. Станом на зараз вдалося врятувати 64 людини, серед них дві дитини. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще близько 60 людей поранено", – йдеться у дописі.

#київ #атака_рф #вишневе #київська_область
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Зеленський: Поки ракети до Patriot лишаються на складах союзників, це заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки

Українські сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте не мають можливос…

Читати
У Вишневому під Києвом загроза повторної детонації, місцями проводиться евакуація, на залізниці змінений рух – ОВА

У Вишневому під Києвом загроза повторної детонації, місцями проводиться евакуація, на залізниці змінений рух – ОВА

Загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів біля місця ураження зберігається у місті Вишневе Київської області, за потреби проводиться ев…

Читати