Росіяни вдарили по цивільному авто в Херсоні, двоє людей загинули – МВА

Російські терористи в понеділок, 6 липня, близько 8:30 вдарили з безпілотника по цивільному авто в Центральному районі Херсона, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок цієї підступної атаки травми, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ще двоє жінок 53 і 54 років дістали контузії, мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі постраждалі ушпиталені для надання необхідної медичної допомоги.