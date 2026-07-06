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7 липня оголошено Днем жалоби в Києві – Кличко

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7 липня оголошено Днем жалоби в Києві – Кличко

Вівторок, 7 липня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам’ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.

Наразі відомо про 11 загиблих і 46 постраждалих у Києві, серед них троє дітей.

#київ #жалоба
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