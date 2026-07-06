Офіс і студію "5 каналу" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Києва, мовлення в Youtube триватиме, йдеться в заяві телеканалу.

"Внаслідок російського обстрілу Києва вдруге пошкоджений офіс 5 каналу. Ніхто з працівників не постраждав. Приміщення зазнали значних руйнувань. Пошкоджена студія. Знищена частина знімальної техніки та потрощені робочі місця в редакції", – йдеться в повідомленні каналу в мережі Facebook.

Зазначається, що через наслідки атаки "5 канал" не може оперативно відновити мовлення в телевізійному етері, але продовжить мовлення в Youtube.

Там нагадали, що попередня атака, в якій постраждав канал, сталася 10 липня 2025 року.