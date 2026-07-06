Ворог ударив по Україні 68 ракетами і 351 БПЛА: збито/подавлено 37 ракет та 326 БПЛА – ПС

У ніч на 6 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

"Основний напрямок удару – Київ", – повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Усього радіотехнічними військами ПС ЗСУ було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів, в тому числі 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс", 23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 33 крилаті ракети Х-101, 6 крилатих ракет Калібр та 351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія".

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів: 31 крилату ракету Х-101; 6 крилатих ракет Калібр; 326 ворожих БпЛА різних типів", – наголосили в ПС.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

З інформації ПС можна зробити висновок, що не збитими лишились всі 29 балістичних ракет: 6 "Цирконів" і 23 "Іскандер-М".

Атака триває. В повітряному просторі України лишаються декілька ударних БпЛА.