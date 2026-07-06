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Свириденко про черговий російський обстріл: Це свідомий і цілеспрямований терор проти українців

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Свириденко про черговий російський обстріл: Це свідомий і цілеспрямований терор проти українців
Фото: ДСНС Києва

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко після чергового російського обстрілу Києва наголосила, що жоден такий злочин ворога не залишиться безкарним.

"Росія знову завдала масованого ракетного удару по Києву… Це свідомий і цілеспрямований російський терор проти українців. Жоден такий злочин ворога не залишиться безкарним", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

В свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що масштаб цієї атаки – ще один доказ того, що Росія свідомо веде війну проти українців.

"Саме тому Україна потребує рішень, здатних закрити наше небо від балістики, посилити протиповітряну оборону й позбавити агресора можливості продовжувати терор", – написав він у мережі Facebook.

#стефанчук #атака_рф #свириденко
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