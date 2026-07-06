Навчальний корпус і гуртожиток КНУ ім. Шевченка на ВДНГ постраждали від вибухової хвилі – в. о. ректора

В.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка повідомив, що від вибухової хвилі під час російського обстрілу в ніч проти понеділка постраждали навчальний корпус і гуртожиток вишу.

"Сьогоднішній масований обстріл вкотре нагадав, якою високою є ціна, яку щодня платить Україна. Внаслідок вибухової хвилі постраждали корпуси КНУ на ВДНГ: вибито скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, пошкоджено також гуртожиток", – написав Копійка в мережі Facebook в понеділок.

За його словами, на інших об'єктах університету, за попередньою інформацією, пошкоджень немає.

Це уже не вперше керівництво університету повідомляє про пошкодження освітнього закладу від ворожих обстрілів, востаннє це було декілька днів тому.