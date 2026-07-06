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Кількість загиблих внаслідок масованої нічної атаки ворога на Київ зросла до одинадцяти – Кличко

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Кількість загиблих внаслідок масованої нічної атаки ворога на Київ зросла до одинадцяти – Кличко
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ зросла до одинадцяти, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 08:15 понеділка.

"За даними медиків, наразі 11 жертв нічної атаки ворога на Київ. Із них один поранений чоловік помер зранку в лікарні.

Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей. Руйнування та пошкодження в чотирьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі", – написав Кличко у Телеграмі.

 

#київ #ракети #атака
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