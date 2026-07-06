Сили безпілотних систем уразили за добу 1805 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1805 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 341 одиницч особового складу, з яких 174 – ліквідовано; 57 точок вильоту БпЛА; 39 засобів РЕБ; 156 одиниць автомобільної техніки; 16 артилерійських систем; 389 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку липня (01-05.07) підрозділами угруповання СБС уражено 8227 цілей противника, з них 1601 – особового складу противника", – повідомили СБС.