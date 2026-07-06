Загиблих в Києві вже 10 – прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на понеділок зросла до десяти, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Внаслідок комбінованої атаки РФ на столицю 6 липня 2026 року станом на 8 ранку відомо про 10 загиблих та 46 постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах. Зокрема, у Подільському районі в одному з будинків знищено квартири з 5 по 9 поверхи.

У Дарницькому районі спалахнула пожежа та зруйновані квартири з 2 по 5 поверхи у 25-поверховому будинку. Також внаслідок влучання уламків горіли квартири у 30-поверховому будинку іншого житлового комплексу. Вогнем знищені автомобілі у сусідніх дворах, без вікон залишились будинки поруч з епіцентрами влучань та падінь уламків.

"Остаточна кількість загиблих та постраждалих встановлюється, тривають рятувальні роботи. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про десятьох загиблих.

"Загалом роботи з ліквідації наслідків тривають на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація в Дарницькому та Подільському районах, де росіяни прямою наводкою влучили по житлових багатоповерхівках", – написав він.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих та 46 постраждалих.

Джерела:

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