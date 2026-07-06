Кілька автобусів та тролейбусів в Києві ходять скороченими маршрутами через наслідки нічної атаки – КМДА

Рух тролейбусів №№12 та 45 та автобусів №№35 та 53 в Києві організовано зміненими маршрутами в понеділок унаслідок масованої російської атаки в ніч на 6 липня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Рух тролейбусів №№ 12, 45 організовано до ТРЕД-1, без заїзду на ст.м. "Васильківська". Рух автобусів № 35 організовано на просп. Петра Григоренка та вул. Анни Ахматової. Це пов'язано з перекриттям дорожнього руху на окремих ділянках та ліквідацією наслідків ворожого обстрілу", – повідомляється в телеграм-каналі КМДА.

Також у зв'язку з перекриттям руху змінено рух автобуса №53. "Рух організовано до вул. Електриків, без заїзду на Рибальський півострів", – йдеться в повідомленні.

При цьому Київська міська кільцева електричка працює за повним маршрутом. Натомість повідомляється, що на фастівському залізничному напрямку "ситуація складніша – рух ускладнено". Також на під'їзді до станції Київ-Волинський можливі затримки руху кільцевої електрички.