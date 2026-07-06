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У Києві 15 житлових будинків пошкоджені вночі внаслідок обстрілу – ДСНС

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У Києві 15 житлових будинків пошкоджені вночі внаслідок обстрілу – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань внаслідок російської атаки у ніч проти понеділка, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Зокрема, тривають роботи на місці влучання у дев'ятиповерхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з 9 по 5 поверхи. Рятувальники шукають людей, на місці події працюють психологи. Продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі триває гасіння пожежі складських приміщень", – повідомляють у відомстві.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок атаки по Києву в ніч на понеділок зросла до дев'яти, постраждалих – до 46. У ДСНС повідомляють про 43 травмованих, серед них дві дитини.

 

#київ #обстріл #пошкодження
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