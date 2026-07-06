В Київській області вже 15 травмованих внаслідок нічного обстрілу, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих у Київській області внаслідок обстрілів з боку російських окупантів зросла до 15, 11 з них ушпиталені, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих – дівчинка віком 9 місяців. На жаль, кількість постраждалих може збільшитися", – написав Калашник в Телеграм у понеділок вранці.

Про зміну кількості загиблих не повідомляється.

Раніше Калашник повідомляв про одного загиблого та десятьох постраждалих жителів області внаслідок масованої російської ракетної атаки в ніч на понеділок.