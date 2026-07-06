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Поїзди не ходять між Бояркою та Києвом, частину рейсів затримано, організовано приміський автобусний рух – Укрзалізниця

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Поїзди не ходять між Бояркою та Києвом, частину рейсів затримано, організовано приміський автобусний рух – Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" повідомляє про обмеження руху поїздів на деяких ділянках залізниці в Київській області з безпекових міркувань, задіяння резервних об'їзних маршрутів та організації автобусного сполучення.

"Зокрема, це стосується поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ, №104 Львів – Лозова. Всі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, втім очікуються затримки в русі, які вже зараз можна відслідковувати на uz-vezemo", – повідомляється в телеграм-каналі УЗ в понеділок вранці.

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку. "Спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організовуємо автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом", – йдеться в повідомленні.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник в свою чергу повідомив про загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів у місті Вишневе Київської області після нічної атаки російських окупантів та про часткову евакуацію місцевих жителів.

 

#поїзди #уз #зміна
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