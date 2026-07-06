У Вишневому під Києвом загроза повторної детонації, місцями проводиться евакуація, на залізниці змінений рух – ОВА

Загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів біля місця ураження зберігається у місті Вишневе Київської області, за потреби проводиться евакуація місцевих жителів, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Найбільш складна ситуація – у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією. Закликаю жителів громади залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи. Поліцейські та рятувальники за потреби проводять евакуацію", – написав Калашник в Телеграм у понеділок вранці.

Він закликав жителів області у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх, не переміщувати та не намагатися самостійно знешкодити.

На сторінці міської громади Вишневого у Facebook також повідомляється, що унаслідок масованої ворожої атаки у місті можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. "Вони становлять смертельну небезпеку та можуть здетонувати будь-якої миті. Усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки", – йдеться в повідомленні.

Підтверджується, що працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій.

Жителів закликають не заходити на території, де зафіксовано падіння уламків або тривають аварійно-рятувальні роботи, до офіційного повідомлення про завершення їх обстеження та розмінування.

Також Калашник повідомив, що з міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. "Укрзалізниця вже використовує резервні маршрути. Обмеження стосуються поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ та №104 Львів – Лозова. На фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом", – написав очільник обладміністрації.

За його словами, усі відповідні служби працюють у посиленому режимі.