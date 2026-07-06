Четверо жителів Херсона та передмість поранені внаслідок обстрілів з боку РФ з добу – міськадміністрація

Російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської громади протягом минулої доби, четверо людей дістали поранень, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 4 людей отримали поранення", – написав Шанько в Телеграм у понеділок вранці.

За його словами, під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Зимівник, Молодіжне, Зеленівка, Наддніпрянське, Інженерне. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі.

До складу Херсонської міської територіальної громади, крім Херсона, входять 11 селищ та 4 села.