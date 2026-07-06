Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Четверо жителів Херсона та передмість поранені внаслідок обстрілів з боку РФ з добу – міськадміністрація

1 хв читати
Додати як джерело
Четверо жителів Херсона та передмість поранені внаслідок обстрілів з боку РФ з добу – міськадміністрація
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської громади протягом минулої доби, четверо людей дістали поранень, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 4 людей отримали поранення", – написав Шанько в Телеграм у понеділок вранці.

За його словами, під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Зимівник, Молодіжне, Зеленівка, Наддніпрянське, Інженерне. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі.

До складу Херсонської міської територіальної громади, крім Херсона, входять 11 селищ та 4 села.

 

#херсонська_область #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Вишневому під Києвом загроза повторної детонації, місцями проводиться евакуація, на залізниці змінений рух – ОВА

У Вишневому під Києвом загроза повторної детонації, місцями проводиться евакуація, на залізниці змінений рух – ОВА

Загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів біля місця ураження зберігається у місті Вишневе Київської області, за потреби проводиться ев…

Читати