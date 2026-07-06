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У Києві вже 9 загиблих та 46 постраждалих – КМВА

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У Києві вже 9 загиблих та 46 постраждалих – КМВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість загиблих внаслідок атаки по Києву в ніч на понеділок зросла до дев'яти, постраждалих – до 46, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали п'ятеро дітей). На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають", – написав Ткаченко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про сім загиблих та 24 постраждалих внаслідок російського обстрілу української столиці балістичними ракетами.

 

#київ #жертви #обстріл
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