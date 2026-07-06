Окупанти завдали 989 ударів по населених пукнтах Запорізької області, є загиблий і 25 поранених – ОВА

Одна людина загинула, ще 25 отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району минулої доби, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, окупанти здійснили 21 авіаційний удар, 2 обстріли із РСЗВ, 296 артилерійських ударів, також населені пункти області атакували 670 БпЛА різної модифікації. Надійшло 266 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.