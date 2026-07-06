6 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 липня відзначають Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями, Всесвітній день поцілунку, День народження американського долара.

Православна церква вшановує преподобного Сисоя Великого.

День 1592 Російська агресія - Day 1592 Russian aggression

Всесвітній день кардіолога

6 липня відбувається святкування Всесвітнього дня кардіолога (World Cardiologist Day). Це неофіційна подія, що виникла нещодавно, у 2021 році, завдяки соціальним мережам набула популярності. Це свято працівників кардіологічних відділень, лікарів-кардіологів, що піклуються про здоровʼя наших сердець.

Серцево-судинні захворювання – найпоширеніші у світі, від них щорічно помирає близько 17 млн людей.

Кардіологія була відома вже у Стародавньому Єгипті, близько XVII ст. до н.е. Вчені знайшли документи лікаря того часу, який лікував серце. Великий прогрес у розвитку кардіології відбувся в епоху Відродження завдяки унікальним анатомічним дослідженням будови серця Леонардо да Вінчі, якими досі захоплюються лікарі. На початку XVII ст. англійський лікар Вільям Гарвей довів існування кровообігу та розрахував швидкість кровотоку. І тільки з початку XIX ст. кардіологія розвивається як самостійна практична дисципліна.

Подію було започатковано з метою актуалізації проблеми серцевих захворювань, підвищення інтересу населення до системних обстежень для раннього виявлення хвороб.

Всесвітній день поцілунку

Міжнародний день поцілунків, що відзначається у всьому світі щороку 6 липня – чудова можливість ще раз усвідомити надзвичайну важливість цього дотику для емоційного стану людини. Поцілунки сприятливо впливають на наше здоров’я - знімають стрес, спалюють калорії та приносять користь вашому імунітету.

День народження американського долара

Знак долара придумав американський бізнесмен Олівер Поллок на початку квітня 1778 р. (Другий день народження долара святкується саме в квітні). На той час грошовими одиницями країни були британський фунт та іспанський долар, від яких країна відмовилась одразу ж після здобуття незалежності.

Визначення долара національною валютою відбулося на конгресі країни у 1785 р. Спочатку в обігу були срібні монети, які викарбовував Монетний двір. Вміст срібла в одній монеті становив 24,34 г. Прийняття закону про біметалеву систему подвійної валюти у 1792 році передбачало викарбування монет із золота та срібла у співвідношенні 1:15.

На перших паперових банкнотах розміщували монархів. Портрети осіб почали зображувати на початку XX століття, але тільки померлих.

Зразком для створення грошового знака послужив символ іспанської песети, у якої дві риски поверх букви S означають Геркулесові стовпи, які підтримують іспанський герб. Версій щодо самої букви S є декілька: одна свідчить про закінчення множини у словах "песо" або "долар", інша – про походження символу долара від цифри 8, яка була присутня на зображенні іспанської монети, рівній 8 реалам.

Самі американці вважають, що це накладені одна на одну перші букви назви країни U та S, у яких з часом зник нижній фрагмент букви U. А в цілях зручності та економії часу долар почали перекреслювати однією рискою, що стало приводом для створення знаку долара, який сьогодні відомий усьому світу – $.

Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями

6 липня у світі відзначають день боротьби із хворобами, які передаються від тварин до людей. Це день, котрий нагадує нам про тонку грань між світом людей і світом тварин — і як часто ця грань може стати пусковим моментом для глобальних викликів.

6 липня 1885 року, французький учений Луї Пастер уперше ввів щеплення проти сказу хлопчику на ім’я Джозеф Мейстер, укушеному скаженим собакою — та врятував йому життя. Цей день став переломним у боротьбі зі сказом і символізує початок боротьби з усіма антропозоозами — інфекціями, які переходять між тваринами і людьми.

Зоонози — це інфекційні захворювання (віруси, бактерії, паразити, гриби), що можуть передаватися від тварин до людей і навпаки. До прикладів входять сказ, COVID‑19, Ебола, бруцельоз, пташиний грип.

Приблизно 60 % всіх відомих інфекційних хвороб та 75 % нових патогенів походять від тварин.

Мета події Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями - підвищити обізнаність про зоонози в суспільстві, пропагувати One Health — підхід, що об’єднує здоров’я людей, тварин і довкілля, нагадати про важливість вакцинації, особливо тварин, та контроль над дикою природою і нетиповими контактами з тваринами, запобігти майбутнім спалахам, виходячи з уроків COVID‑19, Еболи, Лихоманки Ласса тощо.

Народилися в цей день:

175 років від дня народження Івана Івановича Левинського (1851–1919), українського архітектора, підприємця, педагога, мецената, громадського діяча;

160 років від дня народження Августи Йосипівни (Йозефівни) Кохановської (1866–1927), української художниці, реставраторки, етнографки, ілюстраторки творів О. Кобилянської, І. Франка, І. Нечуя-Левицького. Дату народження подано за ЕІУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народилась 06.07.1868 р.;

130 років від дня народження Наталі Коцюбинської (1896-1937), мистецтвознавиці, поетеси, політичної діячки, репресованої;

130 років від дня народження Івана Микитовича Тиктора (1896–1982), українського видавця, редактора, громадсько-політичного та культурного діяча, старшини УCC та УГА, засновника найбільшого видавничого концерну Західної України – "Українська Преса" (1925–1939) (Канада);

120 років від дня народження Василя Панасовича Дяченка (1906–1942), українського музикознавця, фольклориста, співака, педагога. Рік народження подано за ЕСУ, УМЕ; за іншими даними народився 1908 р.

Ще цього дня:

1651 - Полковник Мартин Небаба гине у битві під Ріпками поблизу Лоєва;

1958 - урочисто відкривається Національний експоцентр України, відомий сьогодні як "ВДНГ";

2005 - Верховна Рада України ухвалює Кодекс адміністративного судочинства, який систематизував правила розгляду адміністративних справ у країні.

Церковне свято

Преподобного Сисоя Великого

Точних історичних даних про походження Сисоя Великого збереглося небагато. Відомо, що він жив у IV–V століттях і спочатку подвизався в єгипетській пустелі Скетіс — одному з головних центрів раннього монашества.

За переданням, Сисой був духовним учнем і наступником великих отців пустелі, зокрема традиція пов’язує його з осередком, де подвизався преподобний Антоній Великий. Після смерті Антонія Сисой оселився в його печері, продовживши шлях мовчання, посту і безперервної молитви.

Головною рисою духовного подвигу Сисоя було абсолютне смирення. Він уникав людської слави, розмов і будь-якої зовнішньої уваги. Його життя було зосереджене на внутрішній молитві та боротьбі з пристрастями.

Учні розповідали, що Сисой досяг великої духовної простоти: він сприймав себе як найменшого серед людей і завжди вважав, що починає свій подвиг заново кожного дня.

Однією з відомих історій є те, що навіть коли до нього приходили паломники за порадою, він часто відповідав коротко або мовчав, навчаючи не словами, а станом серця.

Сисой Великий став прикладом так званого внутрішнього чернецтва, коли головна боротьба відбувається не зовні, а всередині людини.

У переданні зберігся зворушливий момент його смерті. Коли учні запитали, чи досяг він спасіння, Сисой відповів зі смиренням, що навіть не знає, чи почав ще покаяння. Це висловлювання стало символом глибокої християнської скромності.

Наприкінці життя Сисой перебував у стані глибокої молитви. За переданням, перед смертю його обличчя просвітліло, і він ніби розмовляв із ангелами. Учні бачили в цьому знак його переходу до вічного життя.

Його смерть традиційно датується початком V століття, хоча достеменно невідомо коли.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.

З прикмет цього дня:

Ввечері ясне небо до гарної погоди; дощить 6 липня — чекайте на дощову осінь; вітер вдень чи ввечері — буде зміна погоди; ввечері побачити веселку — до великого урожаю льону; птахи ввечері довго літають і щебечуть — ранок буде теплим; жаби голосно кумкають — чекайте на теплу та суху погоду.

Вас також можуть зацікавити новини: В Україні в понеділок очікуються короткочасні дощі та грози