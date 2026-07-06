Рятувальна операція в зруйнованих багатоповерхівках триває – ДСНС

ДСНС поінформувала про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ. Інформацію розміщено на офіційному Телеграм-каналі служби.

"У Подільському районі сталося влучання в житлову дв'ятиповерхівку з послідуючим руйнуванням з 9 по 5 поверхи. 17 людей виведено на свіже повітря, 28 – врятовано з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває. За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21- поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи", – сказано в повідомленні ДСНС.

"У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому – пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляється про пожежу у поруч розташованому гаражному кооперативі. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи", – поінформували рятувальники.

Також за інформацією ДСНС у Голосіївському районі "попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля".

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/67831