Один загиблий і десятеро постраждалих внаслідок масованого ракетного удару РФ у Київській області – КОВА

Одна людина загинула, в десятеро отримали травми й поранення, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм-каналі.

"На жаль, внаслідок чергової масованої російської атаки у Бучанському районі загинула людина… Ще 10 жителів області отримали травми. Шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", – написав Калашник у Телеграмі.

"Наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів", – написав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10774