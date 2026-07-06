Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворога на Київ зросла до семи – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ зросла до семи, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 04:20 понеділка.

"Із будинку в Подільському районі, де сталося часткове руйнування, рятувальники вивели 15 людей. Із верхніх поверхів зняли трьох жінок та 6 дітей. У будинку сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. Тривають пошуки постраждалих", – повідомив Кличко.

"Загалом у столиці вже 7 постраждалих. Двох із них госпіталізували", – написав київський міський голова у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7025