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Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворога на Київ зросла до семи – Кличко

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Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ зросла до семи, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 04:20 понеділка.

"Із будинку в Подільському районі, де сталося часткове руйнування, рятувальники вивели 15 людей. Із верхніх поверхів зняли трьох жінок та 6 дітей. У будинку сталося руйнування квартир з обох боків будівлі. Тривають пошуки постраждалих", – повідомив Кличко.

"Загалом у столиці вже 7 постраждалих. Двох із них госпіталізували", – написав київський міський голова у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7025

#київ #постраждалі #ракети #атака
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