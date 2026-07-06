Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки ворога на Київ зросла до п'яти – КМВА

Вже відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі станом на 03:55 понеділка.

"Внаслідок атаки постраждало вже п'ятеро людей", – написав Ткаченко у Телеграмі.

"Станом на зараз маємо інформацію, що у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки на трьох різних локаціях. У Подільському районі внаслідок атаки пожежі одразу на чотирьох різних локаціях. У Голосіївському районі пожежа в п'ятиповерхівці", – повідомив Ткаченко. За його інформацією все це – житлові будинки.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2558

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