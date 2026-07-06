В зруйнованому внаслідок ракетного удару РФ по Києву будинку заблоковані люди – Кличко

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Київ. 6 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – В зруйнованому російською ракетою будинку в Подільському районі заблоковані люди, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі.

"В Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. Також в Подільському районі падіння уламків на територію гаражного кооперативу. Екстрені служби прямують на місця", – написав Кличко в Телеграмі.

Згодом віг додав, що у Подільському районі, за попередньою інформацією, "уламки впали ще на один житловий будинок".

У Дарницькому районі влучання уламків у нежитлову забудову.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7020

https://t.me/vitaliy_klitschko/7021