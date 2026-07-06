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В зруйнованому внаслідок ракетного удару РФ по Києву будинку заблоковані люди – Кличко

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В зруйнованому російською ракетою будинку в Подільському районі заблоковані люди, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі.

"В Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковані люди.

Також в Подільському районі падіння уламків на територію гаражного кооперативу. Екстрені служби прямують на місця", – написав Кличко в Телеграмі.

У Голосіївському районі за його інформацією, сталося загоряння на території нежитлової забудови, за іншою адресою – загоряння складського приміщення, а також – падіння уламків на відкритій території.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7020

#київ #наслідки #ракети #атака
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