Зруйнований будинок та гаражі внаслідок ракетного удару РФ по Києву – МВА

Один будинок частково зруйновано в Подільському районі столиці внаслідок масованого ракетного удару росіян, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі станом на 02:05 понеділка.

"У Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою постраждали гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюємо", – написав Ткаченко у Телеграмі.

Також він повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі Києва.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2551

https://t.me/tkachenkotymur/2552