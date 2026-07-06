Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зруйнований будинок та гаражі внаслідок ракетного удару РФ по Києву – МВА

1 хв читати
Додати як джерело

Один будинок частково зруйновано в Подільському районі столиці внаслідок масованого ракетного удару росіян, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі станом на 02:05 понеділка.

"У Подільському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування будинку. За іншою адресою постраждали гаражі. Інформацію про постраждалих уточнюємо", – написав Ткаченко у Телеграмі.

Також він повідомив про падіння уламків у Голосіївському районі Києва.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2551

https://t.me/tkachenkotymur/2552

#київ #наслідки #ракети #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) повідомив, що після зливи на території Національного військового меморіального кладовища вода розмила дорог…

Читати