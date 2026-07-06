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Події

Ворог завдав ударів по Києву балістичними ракетами – ПС

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Російські окупанти атакували українську столицю балістичними ракетами.

"Балістика на Київ!... Ще швидкісні цілі на Київ!", – повідомлялося в телеграм-каналі Повітряних сил (ПС) Збройних сил України в ніч на понеділок після того, як у місті була оголошена повітряна тривога.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", згодом в Києві пролунала низка гучних вибухів, після чого в деяких місцях спостерігається задимлення.

Про руйнування та постраждалих наразі не повідомляється.

Моніторингові пабліки повідомляють, що після цього рух ракет на Київ не спостерігається, але зафіксований рух групи безпілотників в напрямку столиці.

"Чернігівщина: групи БПЛА повз Ніжин у напрямку Київщини", – повідомили також у ПС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/kpszsu

#київ #обстріл
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