Один поранений внаслідок атаки ворога на Одесу – МВА

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожої атаки на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в Телеграм-каналі станом на 01:00 понеділка.

"Ворог атакував Одесу. В одному з районів міста горіли гаражі. Пожежу оперативно ліквідували. У прилеглих будинках вибито вікна. На місці працює оперативний штаб, де мешканці отримують допомогу та консультації. На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу", – написав Лисак у Телеграмі.

4Джерело: https://t.me/odesaMVA/2694