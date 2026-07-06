Повітряні Сили повідомили про зліт стратегічної авіації РФ і застерігають перед можливим масованим ударом

(розширена, додано текст після 3 абзацу)

Київ. 5 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Кілька Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф), повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф)! Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", – сказано в повідомленні ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, про підготовку росіянами нового масованого удару повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки.

Про можливість масштабної атаки попередив також командувач СБС Роберт Бровді.

"Будьте в безпечному місці цієї ночі!" – написав Бровді в Телеграмі.

Джерело: https://t.me/kpszsu/67440

https://t.me/robert_magyar/2558