Повітряні Сили повідомили про зліт стратегічної авіації РФ і застерігають перед можливим масованим ударом

Кілька Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф), повідомиди Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф)! Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", – сказано в повідомленні ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, про підготовку росіянами нового масованого удару повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки.

Джерело: https://t.me/kpszsu/67440