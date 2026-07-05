Сили оборони відбили з початку доби 201 ворожу атаку – Генштаб

З початку доби відбулося 201 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5461 дрон-камікадзе та здійснив 1907 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Слов'янському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно по 22 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40794