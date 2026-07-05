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Зеленський отримав розвіддані про підготовку росіянами чергового масованого удару

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Зеленський отримав розвіддані про підготовку росіянами чергового масованого удару
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку росіянами нового масованого удару. Про це, посилаючись на дані розвідки, Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні у неділю.

"Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги. Окремо – для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot'ів – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot'ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot'ів, в Україні", – наголосив Зеленський у відеозверненні.

 

#розвідка #атака #рф #президент
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