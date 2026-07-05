Ворог атакував сортувальний термінал "Нової пошти" на Чернігівщині, постраждалих немає

Російські війська сьогодні, 5 липня, поцілили у сортувальний термінал лідера експрес-доставки в Україна "Нова пошта" на Чернігівщині, постраждалих немає, йдеться у повідомленні компанії у неділю.

"Сьогодні близько 16:20 відбулась чергова атака ворога на цивільну логістичну інфраструктуру. Зазнав руйнування термінал "Нової пошти" на Чернігівщині",- повідомила "Нова пошта" у Телеграм.

У компанії уточнили, що наразі відбувається локалізація наслідків.

Також задіяні резервні логістичні схеми, в результаті чого, доставка відправлень здійснюватиметься за графіком.

Вчора ввечері, 4 липня, ворог атакував FPV-дронами відділення №7 "Нової пошти" у Запоріжжі.

Внаслідок обстрілу, загинув співробітник компанії-перевізника, водій Валерій Гафикін, якому було 50 років.

Ми на постійному зв'язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку,- наголосили в "Новій пошті".

Компанія також додала, що візьме на себе організацію поховання колеги.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.