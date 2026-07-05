Калмикова: Всі могили на території НВМК приведені до належного стану

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що всі могили на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) приведені до належного стану, і перепросила за занепокоєння, яке могло викликати ситуація.

"Саме так зараз виглядають місця поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі. Після аномальних опадів на окремих місцях нещодавніх поховань відбулося природне просідання ґрунту. Це природний процес: велика кількість води проходить крізь свіжий насипний ґрунт, унаслідок чого він ущільнюється та просідає", – написала вона в мережі Facebook і опублікувала фото.

За її словами, працівники НВМК невідкладно розпочали роботи ще в п'ятницю, які тривали до пізнього вечора та були продовжені з самого ранку суботи.

"Станом на зараз усі місця, де відбулося ущільнення ґрунту, вже приведені до належного стану. Щиро перепрошуємо за занепокоєння, яке могла викликати ця ситуація. Запрошую усіх бажаючих відвідати НВМК та переконатись на власні очі", – додала Калмикова.

Як повідомлялося, напередодні Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) заявив, що після зливи на території Національного військового меморіального кладовища вода розмила дороги, а в зоні поховань утворилися провали, в ДУ "НВМК" ж стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту.