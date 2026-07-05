Міністр оборони Польщі оголосив, що дані про військову допомогу Україні буде розсекречено – ЗМІ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що інформацію про військову допомогу його держави Україні буде розсекречено, повідомив портал TVN24.

"Після консультації з прем’єром Дональдом Тиском я доручив розсекретити всі донації Україні в 2022-2026 роках", – повідомив очільник міністерства національної оборони Польщі.

Косіняк-Камиш зазначив, що "процес донації техніки розпочав уряд ПіС на чолі з міністром (оборони – ІФ-У) Блащаком" і що про кожну таку донацію інформували президента – "зараз Кароля Навроцького, в перед тим – Анджея Дуду".

Також Косіняк-Камиш повідомив, що доручив військовій контррозвідці з’ясувати, хто намагався розкрити державну таємницю.

TVN24 зазначає, що своє рішення Косіняк-Камиш прийняв після появи в соцмережах постів політиків опозиції, зокрема віце-маршалка Сейму Кшиштофа Босака з "Конфедерації", про те, що Польща начебто передала Україні власні ракети до системи Patriot.