На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей – прокуратура

В неділю, 5 липня, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали три людини, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 5 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини. Один чоловік дістав поранень у Томиній Балці через артилерійський обстріл. Та ще два жителя Херсона отримали травми внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.