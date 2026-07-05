Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей – прокуратура

1 хв читати
Додати як джерело
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей – прокуратура

В неділю, 5 липня, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали три людини, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, впродовж 5 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини. Один чоловік дістав поранень у Томиній Балці через артилерійський обстріл. Та ще два жителя Херсона отримали травми внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

#херсонська_область #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) повідомив, що після зливи на території Національного військового меморіального кладовища вода розмила дорог…

Читати
Сили оборони у червні уразили понад 200 тис. ворожих цілей, майже 28 тис. окупантів ліквідовано або важко поранено – Федоров

Сили оборони у червні уразили понад 200 тис. ворожих цілей, майже 28 тис. окупантів ліквідовано або важко поранено – Федоров

Понад 200 тис. ворожих цілей було уражено Силами оборони України у червні, при цьому українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тис…

Читати
ППО України збила 112 зі 125 ворожих БпЛА та три авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях

ППО України збила 112 зі 125 ворожих БпЛА та три авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 112 з 125 безпілотників противника а також три авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання ч…

Читати