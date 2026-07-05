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На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту – Держприкордонслужба

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На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту – Держприкордонслужба
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Станом на вечір неділі на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на в’їзд в Україну, повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, на в’їзд в Україну на пункті пропуску "Грушів" утворилася черга з 30 автомобілів та 6 автобусів, на пункті "Краківець" – 70 автомобілів, 11 автобусів, "Шегині" – 45 автомобілів, 15 автобусів, "Нижанковичі" – 20 автомобілів.

"Наразі не завантаженими пунктами пропуску на в’їзд в Україну є "Угринів", "Рава-Руська" та "Смільниця", – зазначили в ДПСУ.

Накопичення з автівок на виїзд з України зафіксовано лише у пункті пропуску "Грушів" – 30 автомобілів, на решті пунктів пропуску накопичення з легкових автомобілів відсутнє.

Разом з тим, на автобусному сполучені на виїзд з України фіксується накопичення у пункті пропуску "Краківець" – 4 автобуси, у пункті пропуску "Смільниця" – 8 автобусів та у пункті пропуску "Нижанковичі" – 1 автобус.

"Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктом пропуску, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години", – закликали прикордонники.

#польща #черги #кордон
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