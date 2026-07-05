Водію, якого затримали у зв'язку зі смертельною ДТП на Миколаївщині, повідомлено про підозру – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху що призвело до загибелі кількох осіб – ІФ-У)", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що внаслідок ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне загинули 12 осіб, шість людей отримали травми.

Водій кросовера був затриманий 4 липня. Проведене за допомогою алкотестера освідування не виявило у нього стану алкогольного сп’яніння.