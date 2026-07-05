УЧХ допомагав на місці ДТП у Миколаївській області

Київ. 5 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу на місці масштабної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Миколаївській області.

"На місці надзвичайної ситуації працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області. Волонтери супроводжували проведення аварійно-рятувальних робіт", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери УЧХ надали першу домедичну допомогу чотирьом постраждалим.

Двох поранених екіпажі волонтерів доправили до медичних закладів для подальшої госпіталізації.

Як повідомлялося, у суботу на трасі Миколаїв – Одеса сталася масштабна ДТП, унаслідок якої зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, загинули 12 людей і ще шестеро отримали травми.