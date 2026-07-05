Віце-маршал польського Сейму вважає, що уряд Польщі таємно передав Україні перехоплювальні ракети для Patriot

Віце-маршал польського Сейму, лідер правої "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив, що в березні уряд Польщі без узгодження з Сеймом передав Україні перехоплювальні ракети для систем Patriot.

"Вони були придбані Польщею у США з метою створення багаторівневої системи протиповітряної оборони, про яку ви вже роками чуєте в ЗМІ, але яка досі не завершена", – написав Босак у соцмережі Х.

Він наголосив, що це єдині ракети в розпорядженні Польщі, здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", що, за його словами, становлять загрозу для Польщі та розміщені у Кролевецькій області.