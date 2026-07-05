Росіяни другий день поспіль обстрілюють видобувні об'єкти "Нафтогазу"

Російські окупанти другу добу поспіль продовжують атакувати низку видобувних об’єктів "Нафтогазу" на Полтавщині, Харківщині та Сумщині, повідомляє пресслужба компанії.

"Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку. На кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що працівники не постраждали завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.

"Повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація", – резюмується в повідомленні.