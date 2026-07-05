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Зеленський і Крістерссон обговорили посилення захисту від російської балістики та запуск використання "гріпенів"

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Зеленський і Крістерссон обговорили посилення захисту від російської балістики та запуск використання "гріпенів"
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що ключовою темою обговорення під час розмови стала протиповітряна оборона та кроки, які можна зробити заради більшого захисту.

"Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні "шахеди". Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що триває активна робота для вчасного забезпечення всієї інфраструктури, тренування та запуску використання шведських "гріпенів".

"Це історичне посилення нашої бойової авіації і велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері. Має бути безперечно результативним", – акцентував Зеленський.

Також триває робота в межах формату Drone Deal між Україною та Швецією.

Президент України та прем’єр-міністр Швеції домовились про наступні контакти.

#крістерссон #зеленський
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