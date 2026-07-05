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На Одещині стався вибух, постраждали двоє патрульних – Нацполіція

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На Одещині стався вибух, постраждали двоє патрульних – Нацполіція

В неділю, 5 липня, у Подільському районі Одеської області стався вибух, повідомляє Національна поліція України.

"Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

"На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію", – зазначили в поліції.

#одеська_область #вибух
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