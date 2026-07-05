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Сили оборони уразили аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили аеродром "Гвардійське" в окупованому Криму – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 5 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Аеродром "Гвардійське" є одним із ключових військових аеродромів російської федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки", – йдеться у повідомленні.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області. Зазначені об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

#генштаб_зсу #удар #крим #аеродром_гвардійське #сили_оборони
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