В Україні в понеділок очікуються короткочасні дощі та грози

В понеділок, 6 липня, вночі у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями, на північному сході повсюди, короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°. Вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°.

В Києві місцями короткочасний дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 6 липня в Києві була зафіксована в 2022 році і склала 34,3° тепла, найнижча вночі – 7,9° вище нуля в 1912 році.

У вівторок, 7 липня, вночі у східних областях місцями невеликий дощ, вдень на заході та південному заході країни повсюди помірні короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-22°. Вдень 24-29°, у західних та північних областях 20-25°.

В Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.