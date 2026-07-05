Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Кракові пошкоджена могила українського письменника Богдана Лепкого – МЗС

1 хв читати
Додати як джерело

Вночі в неділю, 5 липня, на Раковицькому кладовищі в Кракові було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого – з надгробка викрадено барельєф письменника, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", – розповів Тихий журналістам.

Він додав, що Генеральне консульство України в Кракові невідкладно звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

"Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", – резюмував Тихий.

Фото: https://www.facebook.com/igor.monchuk.2025

#краків #цвинтар #лепкий_богдан #могила
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) повідомив, що після зливи на території Національного військового меморіального кладовища вода розмила дорог…

Читати
Сили оборони у червні уразили понад 200 тис. ворожих цілей, майже 28 тис. окупантів ліквідовано або важко поранено – Федоров

Сили оборони у червні уразили понад 200 тис. ворожих цілей, майже 28 тис. окупантів ліквідовано або важко поранено – Федоров

Понад 200 тис. ворожих цілей було уражено Силами оборони України у червні, при цьому українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тис…

Читати
ППО України збила 112 зі 125 ворожих БпЛА та три авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях

ППО України збила 112 зі 125 ворожих БпЛА та три авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 112 з 125 безпілотників противника а також три авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання ч…

Читати