Зеленський: Москва спирається на балістику для продовження війни, Україна працює над посиленням антибалістичної ППО

Упродовж тижня Росія застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1730 керованих авіаційних бомб і 106 ракет різних типів, майже половина з них – балістичні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Практично щодня під обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, наші прикордонні та прифронтові громади. Був масований удар по Києву, який забрав життя 31 людини, і ще 102 отримали поранення. Серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним та близьким", – написав Зеленський в телеграм-каналі в неділю.

Він наголосив, що Україні необхідно щодня захищати життя від російських атак.

"Ми вже маємо спроможності ефективно збивати понад 90% дронів, але, на жаль, балістика збивається не вся. І саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну. І щодня ми працюємо, щоб зміцнювати ППО для України – через PURL і завдяки нашим двостороннім контактам із країнами, які не приєдналися до PURL, але у яких є такі необхідні для нас ракети. Ми посилюємо нашу ППО спільною роботою з європейцями над антибалістикою. Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так", – резюмував президент.