Екологи заявляють про підмивання могил на НВМК, в установі стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту

Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) повідомив, що після зливи на території Національного військового меморіального кладовища вода розмила дороги, а в зоні поховань утворилися провали, в ДУ "НВМК" стверджують, що йдеться про природне ущільнення ґрунту.

"Насипні дороги розмило, асфальт провалився, вода бурлила й потоками несла нечистоти з території кладовища в бік Віти-Поштової. Тепер видно ще одну небезпечну деталь – значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Саме тому, ймовірно, після зливи територію поспіхом закрили, а робочі метушилися біля могил: провали довелося терміново засипати", – йдеться в повідомленні організації в мережі Facebook, до якого додано підтверджуюче відео.

На думку КЕКЦ такі провали ґрунту навряд можна назвати "звичайним просіданням могил".

"На фото видно не просто осідання ґрунту, а вимивання насипного шару, яким штучно піднімали цю ділянку. І найважливіше: найбільші проблеми з’явилися саме там, де гідрологи попереджали про ризики через неефективний водовідвід і дренаж. Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища", – йдеться в повідомленні.

В свою чергу, в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" заявили, що після аномальних опадів, зафіксованих на Київщині, на окремих місцях нещодавніх поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців, було зафіксовано природне просідання ґрунту.

"Такий процес є природним після традиційних поховань і відбувається на всіх кладовищах. Ідеться саме про природне ущільнення ґрунту в місцях поховань, а не про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод", – наголосили в ДУ.

Там зазначили, що природне просідання ґрунту відбувається виключно в межах ділянки поховання, де здійснювалося традиційне поховання і триває природне ущільнення ґрунту, а тимчасові намогильні споруди при цьому залишаються у правильному положенні, що підтверджує, що йдеться саме про природне просідання ґрунту, а не про розмивання місць поховань.

Також в ДУ додали, що ущільнення ґрунту після поховання може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від типу ґрунту, погодних умов та часу, що минув після поховання.

"На більшості кладовищ усунення наслідків природного просідання ґрунту здебільшого лягає на плечі рідних полеглих. На Національному військовому меморіальному кладовищі цю відповідальність бере на себе держава. Працівники кладовища постійно здійснюють огляд території та оперативно виконують підсипання і вирівнювання місць, де відбулося природне просідання ґрунту", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в установі заявили, що усі місця поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі перебувають у належному стані.

"Зауважимо, що поширення неперевіреної інформації створює підґрунтя для хибних висновків і спекуляцій", – додали в ДУ.